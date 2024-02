IL PIZZINO SPOT di Urgo: La vis polemica Ora che il presidente De Laurentiis ci ha raccontato qual è il ruolo di Lindstrømm siamo più sereni

Ora che il presidente De Laurentiis ci ha raccontato qual è l'esatto ruolo di Jesper Lindstrømm, siamo tutti più sereni. Il patron azzurro ha infatti detto: "Il signor Lindstrøm ha fatto 23 partite in nazionale e nel club come ala destra, punto. 19 partite come trequartista, ma sono più quelle da ala, poi centrocampista a destra 1 ed a sinistra 3." Questo era scritto su un foglio che ha letto con vis polemica nel post-partita di Napoli-Verona, Peccato che le gare citate fossero quelle in nazionale e non le 130 in campionato fin ad allora disputate, dove per 116 aveva giocato da trequartista. Ammesso che sia vero.