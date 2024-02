Mazzarri allerta Lindstrom, ma Cajuste resta favorito Politano ha recuperato, ma non è certo il suo impiego da titolare col Milan

Senza Zielinski a disposizione, c’è un posto vuoto a centrocampo. Soprattutto se si giocherà con il 3-5-1-1. La in mezzo i sicuri sono Lobotka ed Anguissa. Resta una maglia da titolare. Che dovrebbe indossare Cajuste. Ma non è detto. Mazzarri, infatti, ha allertato Lindstrom per la trasfertadell’Olimpico contro il Milan. L’ha visto bene nella ripresa del match con il Verona e quindi vorrebbe premiarlo. Anche perché il ragazzo è forte. Contro i rossoneri serviranno mente, cuore e soprattutto qualità. Ma a prescindere dalla titolarità, sicuramente parteciperà a questo incontro. Magari diventerà fondamentale come domenica al Maradona con l’Hellas. De Laurentiis anche l’altro giorno ha tenuto a ribadire quali sono le caratteristiche di Lindstrom. Ha investito 28 milioni di euro e vorrebbe che venisse sfruttato nel migliore dei modi. Mazzarri lo sa ma sa anche che ci vuole equilibrio contro il Milan altrimenti si rischia l’imbarcata. Quindi Cajuste sembra il favorito ma ci può essere sempre la sorpresa dell’ultimo momento.