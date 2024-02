Politano ritorna subito a disposizione. Per Zielinski metà seduta col gruppo Contro il Milan i soli assenti saranno Osimhen per la Coppa d'Africa e lo squalificato Mario Rui

È tornato subito a disposizione Matteo Politano. Mercoledì mattina l’attaccante romano aveva svolto lavoro personalizzato e aveva fatto temere qualche problema serio. Invece, era solo un affaticamento e ieri si è allenato regolarmente con ilresto dei compagni e quindi è a disposizione. Buone notizie per Zielinski. Metà seduta col gruppo per lui e l’altra a parte. Stessa tabella per Olivera e Meret.