Napoli tra presente e futuro aspettando la sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus Dovrebbe arrivare entro martedì la decisione del giudice sportivo

Il Napoli tra presente e futuro, con la vicenda Acerbi-Juan Jesus sullo sfondo e l'ultimo obiettivo stagionale da raggiungere. Giorni di attesa per gli azzurri: entro martedì dovrebbe arrivare la sentenza del giudice sportivo per i presunti insulti razzisti contro Juan Jesus. Il difensore del Napoli si aspetta la squalifica di 10 turni per Acerbi, ma non si esclude una sentenza più mite. Il club azzurro ribadisce l'intenzione di proseguire la lotta al razzismo, confidando in una punizione severa. Intanto la squadra prosegue gli allenamenti a Castel Volturno senza l'allenatore Calzona e i dieci nazionali: il tecnico, attualmente impegnato con la Slovacchia, rientrerà mercoledì.

Visiona le sedute di allenamento tramite riprese dal drone, e lascia indicazioni sul programma di lavoro, portato avanti dai suoi assistenti. Tra una settimana al Maradona lo scontro diretto con l'Atalanta: per continuare a sperare in un piazzamento Champions non ci saranno alternative alla vittoria. Partita da non sbagliare, con l'obiettivo di recuperare al meglio Osimhen, che prosegue il programma di lavoro personalizzato. Lo stesso fa Politano, reduce dall'influenza. Martedì sarà una giornata importante per Kvaratskhelia e Zielinski: i due azzurri si giocheranno la qualificazione ai prossimi Europei negli spareggi contro Grecia e Galles.