Napoli, il bilancio della stagione dello scudetto è da record Il club ancora in attivo: è tra i migliori 10 in Europa per i conti in ordine

Sul piano sportivo non sempre le ciambelle riescono col buco. In 20 anni di gestione tanti successi, qualche errore e soprattutto la straordinaria annata passata: quella dello scudetto e del miglior piazzamento in Champions. Quella attuale, però, è da dimenticare. “Chi mangia fa mollica”, dice qualcuno. E gli errori sono inevitabili. In effetti in questa stagione nulla è andato bene, perché niente è stato indovinato. Eppure, c’è un aspetto dove De Laurentiis non sbaglia mai: quello dei conti. Lo scorso anno il Napoli ha chiuso un bilancio record, con un utile di 79,7 milioni, il risultato netto positivo più alto mai fatto registrare in Serie A. Ma non solo, anche il decimo più alto mai fatto registrare in Europa. In un’analisi di Calcio e Finanza viene evidenziato come lo scorso anno soltanto Barcellona (303,7 milioni di utile, ma tramite un trucco finanziario) e Brighton (143,1) abbiano fatto meglio.

Il risultato netto positivo delclub partenopeo è il migliore mai fatto registrare nella storia da una società di Serie A. Il precedente record apparteneva già alla società di Aurelio De Laurentiis, che aveva chiuso il 2016/17 con un utile di 66,6 milioni di euro.Completa il podio “italiano” l’Atalanta, che ha raggiunto i 56,7 milioni nel 2020 (in quell’anno i bergamaschi chiudevano ancora il bilancio al 31 dicembre). Questo porta il Napoli a essere tra i 10 club più virtuosi in Europa. Al primo posto, da ben dieci anni, c’è il Benfica. Poi c’è l’Ajax, seguito dai francesi del Monaco, dagli austriaci del Salisburgo, ancora dai portoghesi dello Sporting Lisbona. L’italiana che si distingue in questa classifica è l’Atalanta (+233), seguita da Udinese (+202) e Empoli (+152). L’Atalanta è anche il club che ha chiuso lo scorso mercato con l’attivo più alto. Da capire come andrà il bilancio 23/24, quindi quello attuale: anche in questo caso si profila un successo. Il Napoli dovrebbe chiudere ancora una volta in attivo.