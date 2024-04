Politano si fa male, e a Empoli sarà emergenza in difesa Problema al polpaccio per l'attaccante. Sabato squalificati Mario Rui e Rrhamani

L’uscita dal campo di Matteo Politano non era di natura tecnica: nella ripresa l’esterno azzurro ha accusato un problema al polpaccio e ha chiesto il cambio. Non una buona notizia, soprattutto perché l’ex Inter sta facendo bene. Anche ieri col Frosinone un grande gol. La notizia non è buona, perché il polpaccio è zona pericolosa. Politano sarà da valutare in vistadell’Empoli sabato. Saranno certe, invece, le assenze di Mario Rui e di Rrahmani. Il portoghese è stato espulso nel finale per doppia ammonizione e sarà squalificato.

Lo stesso capiterà al kosovaro, che era diffidato ed è stato ammonito. Olivera è infortunato, e c’è da valutare anche Juan Jesus, alle prese con la sciatalgia. A questo punto il rischio di vedere una difesa in piena emergenza è alto. Con Di Lorenzo a destra si può ipotizzare il “rispolvero” di Mazzocchi a sinistra. Al centro è probabile che possano giocare Ostigard (ieri una gara discreta) e il redivivo Natan, che di fatto non si vede più da mesi. Non è detto, però, che mischiare un po’ le carte sia un danno, visto il rendimento negativo della difesa azzurra.