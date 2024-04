IL PIZZINO SPOT di Urgo: Fuori strada Qualcosa dentro e fuori il team non ha funzionato e ciò è dipeso da chi doveva tenere la strada...

La partita Napoli-Frosinone ha sancito una volta e per sempre cosa è e quanto vale quest'anno la squadra azzurra. E non in sé, questo conta poco, ma per quello che era e che avrebbe potuto benissimo continuare a essere. Come un grande calciatore che si perde per strada, uno studente che smette di avere valore, un chirurgo che lascia per sempre il tavolo operatorio.

Non so dove siano finiti i principi che contano nella vita per raggiungere grandi risultati e poi per mantenerli, ma so che qualcosa dentro e fuori il team non ha funzionato e temo che ciò dipenda da chi doveva tenere la strada.