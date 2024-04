A Empoli Mazzocchi è pronto a tornare titolare L'acquisto di gennaio è finito fuori dalle rotazioni, ma senza Olivera e Mario Rui toccherà a lui

Finalmente potrà rivedere il campo Pasquale Mazzocchi. Daquando è arrivato Calzona, il terzino di Barra non ha mai più giocato. Con Mazzarri era stato utilizzato spesse volte ma il ct della Slovacchia lo aveva messo da parte. Sabato pomeriggio ad Empoli, però, l’ex Salernitana sarà di nuovo titolare. Sulla corsia bassa sinistra, infatti, c’è un’altra emergenza. Oltre all’indisponibilità di Olivera, ci sarà anche l’assenza di Mario Rui. Il portoghese si è fatto espellere nel finale della partita con il Frosinone e quindi sarà squalificato perforza di cose dal giudice sportivo. Ed ecco che Mazzocchi rimane l’unico esterno a disposizione. Su quella corsia mancina, poi, Paco ha fatto le sue fortune con la maglia granata dei cugini. Ha reso meglio a sinistra che a destra. Dovrà provare a dare il massimo per dimostrare il suo valore e per partecipare a questa fase finale del campionato. Ci metterà tanto entusiasmo e proverà a non fare danni come al suo esordio quando venne espulso contro il Torino. Ha capito il momento difficile del suo Napoli e sicuramente farà molta attenzione al suo ritorno in campo.