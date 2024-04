Napoli, I tifosi sono delusi e guardano già al futuro La speranza è un posto in Europa, ma c'è il timore che la squadra abbia ormai mollato

Ritrovare l'orgoglio con uno sguardo rivolto a un futuro tutto da scrivere. E' stato duro l'attacco dell'allenatore Francesco Calzona alla squadra. Nel post partita contro il Frosinone il tecnico si è sfogato in conferenza stampa, elencando i tanti difetti degli azzurri. "Non riusciamo a essere una squadra", l'accusa più severa. Parole che sanno di resa, anche da parte del terzo allenatore stagionale. Nonostante qualche segnale incoraggiante, la fase difensiva è in continuo peggioramento e il rendimento interno è da zona retrocessione. Per conquistare un posto nelle coppe anche il prossimo anno servirà un cambio di passo.

La sensazione dei tifosi è che la squadra abbia già mollato, mentre De Laurentiis spinge per la 15esima qualificazione consecutiva in Europa. Pubblico sfiduciato e che anche domenica ha contestato gli azzurri. La delusione è forte e in tanti aspettano solo la fine della stagione per aspettare notizie sul futuro. Sembra ormai certo l'arrivo del giovane direttore sportivo Manna, che la Juventus avrebbe già messo da parte. Il dirigente starebbe già lavorando per il Napoli: l'attesa è per il nuovo allenatore, ma come sempre il casting di De Laurentiis è difficile da decifrare. Piace Conte, ma spuntano anche i nomi di Pioli e Gasperini, senza trascurare Allegri, gradito proprio dal nuovo dirigente. Restano forti le candidature di allenatori emergenti come Italiano, su tutti, e i giovani Palladino e Farioli. Come sempre, sarà De Laurentiis a decidere.