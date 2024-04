Juan Jesus è recuperato. Kvaratskhelia non si allena ma a Empoli ci sarà Gli azzurri preparano la trasferta del "Castellani" di sabato alle 18

Obiettivo Europa League, ma servirà un Napoli diverso. Dopo il deludente pareggio contro il Frosinone Calzona ha strigliato la squadra, chiedendo una reazione d'orgoglio. A Empoli servirà la vittoria per rimanere in zona coppe: oggi gli azzurri sono ottavi e sarebbero in Conference League. Recupera Juan Jesus, che ha smaltito il mal di schiena, ma sabato mancheranno gli squalificati Rrhamani e Mario Rui. Il brasiliano farà coppia con Ostigard, con Mazzocchi a sinistra e Di Lorenzo a destra. Olivera, ancora infortunato, punta al rientro contro la Roma, sfida per la quale si attende ancora la data precisa e per la quale la vendita dei biglietti è slittata di un giorno: inizierà domani.

Non si è allenato Kvaratskhelia a causa di una gastroenterite, ma l'attaccante georgiano non è a rischio per la partita. Oggi, intanto, visita a sorpresa a Castel Volturno: l'ex azzurro Dries Mertens, in compagnia del figlio, il piccolo Ciro, ha fatto visita alla sua ex squadra. Il 36enne belga, oggi al Galatasaray, è il miglior marcatore azzurro della storia e ha casa in città, dove viene abitualmente. Ha incoraggiato Di Lorenzo e compagni in vista del finale di campionato. Sarà Manganiello l'arbitro di Empoli-Napoli, sabato alle 18 al Castellani. Al Var ci sarà Di Paolo,