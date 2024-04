Calzona chiede l'orgoglio per riaprire la corsa verso l'Europa Niente da fare per Olivera: al suo posto è pronto Mazzocchi. Jesus farà coppia con Ostigard

La spinta del pubblico per la reazione d'orgoglio: saranno oltre 4mila i tifosi del Napoli al Castellani per la sfida contro l'Empoli di domani alle 18. La delusione è forte, eppure il sostegno agli azzurri non mancherà. La corsa a un posto in Europa è ancora aperta, soprattutto dopo che la Uefa ha chiarito che potrebbe essere valido perfino il sesto posto per la Champions, ma solo se Atalanta o Roma dovessero vincere l'Europa League e contemporaneamente arrivare quinte. Calzona, comunque, non ha più tempo per aspettare e si aspetta la tanto invocata reazione d'orgoglio. In Toscana arriva un Napoli in emergenza in difesa.

Assenti Rrahmani e Mario Rui per squalifica manca anche Olivera infortunato. Sulla sinistra spazio a Mazzocchi. Al centro Natan dovrebbe ancora rimanere fuori per lasciare spazio a Ostigard e Juan Jesus. In difesa convocato il giovane primavera D'Avino. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski non sono in discussione. Il polacco si è ripreso il posto dopo che Traorè era diventato titolare. In attacco solo Politano è in dubbio. A destra potrebbe cominciare Ngonge per poi lasciare all'ex Inter. Prima punta come sempre Osimhen con Kvara a sinistra. Il georgiano sta bene dopo che la gastroenterite lo aveva fermato in settimana.