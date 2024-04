IL PIZZINO SPOT di Urgo: Tutta la differenza L'Inter è campione: il Napoli, dal canto suo, come le stelle di Cronin, è rimasto a guardare...

L'Inter ha vinto lo scudetto con pieno merito. Gli addetti ai lavori si interrogano se valga più questo di quello del Napoli di un anno fa. A occhio e croce direi che si equivalgono, anche se il mondo intero dichiarerà il contrario. Alla fine i nerazzurri vincono pure il derby, cosa che non va affatto giù al Milan e ai milanisti. Su tutti a Theo Hernández, un raro campione di scorrettezze e simulazioni. Il Napoli, dal canto suo, come le stelle di Cronin, è rimasto a guardare. A pensarci bene, però, una differenza c'è stata tra azzurri e milanesi: tra le fila dei primi non c'erano razzisti.