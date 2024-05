Sosa: "Dico Gasperini per la panchina. Osimhen ha dato solo il 30%" L’ex attaccante azzurro e allenatore ospite de “La Domenica Azzurra” su Ottochannel

“Il Napoli ha lo 0.5% di andare in Conference League, ovvero di arrivare al nono posto, vincendo la prossima con il Lecce e sempre che la Fiorentina vinca la coppa. Ormai gli azzurri non ci credono più– ha detto Roberto Pampa Sosa a “La Domenica Azzurra” su OttoChannel- canale 16 – e non dall’ultima gara di Firenze. Ha fatto sette punti nelle ultime 8 partite, quindi… Per me il match spartiacque, in questo senso, è stata la pesante sconfitta per 3-0 con l’Atalanta di sabato Santo. Con lo stadio pieno alla vigilia di Pasqua gli azzurri hanno offerto una prestazione orrenda, ma tutto parte da lontano. Dal punto di vista emotivo e motivazionale avevano già mollato probabilmente da dicembre, poi qualche prestazione da lì in avanti c’è stata grazie alla qualità della rosa. Imputo a Calzona, che per carità ha lavorato con serietà, l’assenza di una variante tattica. Insomma, a Firenze il Napoli doveva vincere e invece ha fatto cambi ruolo per ruolo quasi per difendere il pareggio. A una giornata dal termine che venga a dire che c’è una catastrofe a chi giova? Lo sapevamo tutti. Per il futuro allenatore, ascoltando la conferenza di De Laurentiis, penso che si possa puntare e aspettare Gasperini, perchè mi sembra di aver capito che voglia varare un oprogetto lungo, costruendo un nuovo ciclo. Secondo me non verrà Conte, con lui dovrestio subito partire bene con giocatori pronti. Gasperini poi ha detto che cerca nuove sfide…. In ogni caso – ha concluso Sosa a “La Domenica Azzurra” su OttoChannel- canale 16 –spero che possa venire a Conte ma non credo verrà. Quindi dico Gasperini, anche se a Bergamo non intendono lasciarlo partire. Mi piacerebbe anche De Zerbi ma so che non intende venire. La situazione Kvaratskhelia preoccupa? Un poco, perchè questo rinnovo lo avrei fatto molto tempo fa, ma il ragazzo penso che voglia restare: ogni volta che segna esulta in modo particolare, come se volesse dire che lui ama la maglia azzurra. Per me non vorrebbe andare via, con un contratto diverso resta anche con grandi motivazioni. Per il futuro io spero che possa esserci la coppia Meret-Caprile tra i pali, per me Alex ha fatto una stagione buona, è troppo criticato dall’ambiente. Per esempio a me hanno deluso Rrhamani, per i tanti errori di postura e impostazione difensiva nelle marcature che ha commesso, e Anguissa, tra i tanti calciatori che hanno fatto male. E lo stesso Osimhe ha dato il 30% di se stesso, perché ha sicuramente segnato 17 reti in poche partite, ma sul piatto della bilancia vanno messe anche le altre cose. Le sue non esultanze, i social senza immagini del Napoli, le lamentele con Garcia, il suo approdo in Nigeria giorni prima... ”.