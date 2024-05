Il Napoli guarda a Gasperini in attesa di chiudere la stagione La speranza è che l'allenatore dell'Atalanta decida di "sposare" un nuovo progetto

La speranza di un posto in Europa rimane aperta grazie alla concessione della Uefa, che in caso di vittoria della Fiorentina in Conference League, manderà anche la nona in classifica nella prossima edizione della coppa. Un altro regalo dopo il sesto posto Champions, possibile se l'Atalanta vincerà l'Europa League e arriverà quinta. Ci sono tutte le condizioni favorevoli possibili, visto che a inizio stagione nessuno poteva immaginare di vedere ben nove squadre italiane in Europa, eppure il Napoli rischia di finire fuori da tutto. Oggi gli azzurri sono decimi, scavalcati anche dal Torino che è pienamente in corsa per l'Europa. A una giornata dal termine non dipende solo dal Napoli: bisognerà battere il Lecce nell'ultima partita al Maradona e sperare che Fiorentina e Torino si fermino.

Combinazioni ad oggi molto complicate, considerando che i viola hanno una partita in meno, e che giocheranno le prossime due gare contro avversarie senza più obiettivi. Ecco perché i tifosi si sono rassegnati a una stagione senza coppe, ma che - secondo le parole di De Laurentiis - sarà quella della rifondazione. Si attende l'ufficialità del nuovo ds, che sarà Giovanni Manna, e soprattutto il nome del prossimo allenatore. Con Conte che sembra ormai sfumare, il candidato potrebbe essere Gianpiero Gasperini. L'allenatore dell'Atalanta, che mercoledì giocherà la finale di Europa League, potrebbe lasciare Bergamo dopo otto anni e scegliere l'azzurro, sempre che il presidente Percassi non lo convinca a restare e rinnovare il contratto.