Calzona voleva l'allenamento al "Maradona", ma non sarà possibile Motivi di ordine pubblico. Venerdì squadra in ritiro in albergo a Caserta

Il Napoli cerca a tutti i costi la scossa: domenica ci sarà la Roma al "Maradona", lanciata verso un posto in Champions ma reduce dalla pesante sconfitta interna contro il Bologna. Gli azzurri sono chiamati alla prova d'orgoglio, con il ritiro punitivo scongiurato all'ultimo istante, ma con l'allenatore Calzona che ha chiesto un immediato cambio di rotta. Non sarà punitivo, ma il mini ritiro ci sarà comunque: venerdì la squadra si trasferirà in un hotel di Caserta per concentrarsi al meglio. Ma non finisce qui: l'intenzione dell'allenatore è di creare nuovi stimoli.

Per questo aveva deciso di organizzare l'allenamento di domani allo stadio "Maradona", ma l'operazione è saltata per motivi di ordine pubblico. Non ci sarebbero state le sufficienti condizioni di sicurezza, in quanto si temono contestazioni dei tifosi. Ieri a Castel Volturno, intanto, si è visto l'ad del club azzurro Andrea Chiavelli, braccio destro di De Laurentiis. Il dirigente si è riunito con il ds Meluso e il capo scouting Micheli, più gli altri collaboratori tecnici. Si vocifera che Chiavelli possa aver annunciato l'arrivo di Manna e la conseguente separazione con Meluso. Dal campo, infine, nessuna novità per Olivera: che si allena a parte e domenica non dovrebbe esserci.