Niente allenamento al "Maradona" a causa del giorno festivo Era in programma anche la foto di squadra, ma c'era il rischio ordine pubblico

Prove tecniche di Roma allo stadio Maradona. Oggi il Napoli si sarebbe dovuto allenare a Fuorigrotta su richiesta di Calzona. Poi, però, c’è stato un dietro front e la seduta si svolgerà regolarmente a Castel Volturno. Il tecnico calabrese avrebbe voluto mettere in pratica degli schemi negli spazi larghi ma ha dovuto rinunciare. Sicuramente c’entra l’ordine pubblico. La presenza del Napoli allo stadio avrebbe portato sicuramente tanta gente all’esterno del campo. E quindi sarebbe servito il presidio degli agenti di polizia. Siccome non c’era stata alcuna richiesta allora si è deciso di cambiare programma e di lasciare tuttocome prima. Sarebbe stato bello poter aprire la sessione del Maradona ai tifosi. Ma considerato il momento pessimo del Napoli, ci sarebbero state sicuramente delle contestazioni. La speranza di Calzona è che domenica si riesca a fare una partita degnitosa evitando di perdere nuovamente. Sugli spalti, comunque, ci sarà il pienone nuovamente. I tifosi sono delusi ma andranno lo stesso al campo per sostenere gli azzurri. Ci sono delle iniziative che favoriscono l’acquisto dei biglietti. La partita contro la Roma in uno stadio stracolmo potrebbe essere l’inizio di una riscossa puntando ad incassare quindici punti in cinque gare.