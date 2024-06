IL PIZZINO SPOT di Urgo: Le cose in comune Conte ha in comune con Napoli la meridionalità e la focosità. Ma questi possono anche essere limiti

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo di lungo corso, ha dichiarato a Radio Marte: “Conte al Napoli soluzione rischiosa? Non è tanto il costo dell’investimento, ho dei dubbi sulla scelta - che è di grandissima eccellenza - per altri motivi, perché non rientrerebbe nelle abitudini del Calcio Napoli." Al di là del putiferio sollevato dall'arrivo del tecnico leccese nella città del sole, resta la ragionevolezza del ragionamento di Lucchesi. Antonio Conte ha in comune col Napoli (e con Napoli) la meridionalità - se gliene è rimasta un briciolo - e la focosità. Ma questi possono anche essere limiti.