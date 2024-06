Mentre sale l'attesa per Conte tiene banco il caso Di Lorenzo Tifosi sempre più in ansia, ma per avere novità serve ancora qualche giorno

È partito il conto alla rovescia: il week end è passato senza annunci, ma da domani ogni momento sarà buono. I tifosi del Napoli aspettano con ansia l'annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore della squadra azzurra. Oggi è rientrato il presidente De Laurentiis, di nuovo in Italia dopo una vacanza con la famiglia a Ibiza, in Spagna. A questo punto sembra tutto pronto, anche se risulta essere in vacanza anche l'allenatore pugliese, che sta trascorrendo qualche giorno di relax alle Eolie. Difficile fare pronostici, ma è probabile che l'annuncio arrivi a inizio settimana, al massimo entro giovedì, e a ruota dovrebbe seguire la presentazione del nuovo allenatore.

Anche in questo caso c'è molta curiosità: si parla di una location suggestiva, come il teatro San Carlo o l'adiacente Palazzo Reale. Come sempre sarà il presidente De Laurentiis ad annunciare l'evento. Intanto, in casa azzurra tiene banco il caso Di Lorenzo: dopo la polemica tra il suo agente e il club azzurro, a base di comunicati e dichiarazioni di fuoco alla stampa, bisogna lavorare per ricucire lo strappo. Ad oggi la volontà del capitano di lasciare sembra ferma, ma il terzino è un punto fermo di Conte. Dietro questa tensione ci sarebbe la Juventus, pronta a tentare il calciatore toscano con un ricco contratto: una partita che è appena iniziata.