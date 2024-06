IL PIZZINO SPOT di Urgo: Prende Italiano Vedrete che alla fine Conte si stufa e De Laurentiis...prende Italiano.

Sembrano gli accordi prematrimoniali delle star di Hollywood - a cui il presidente De Laurentiis è ben avvezzo - con quelle lungaggini di chi si dà il cuore, ma poi non così arrendevolmente. Antonio Conte è lo sposo, la società SSC Napoli la moglie non illibata. Riunioni, avvocati, clausole, cavilli, obblighi e opzioni hanno già accidentato (come al solito) la strada della passione, tanto che l'ora della firma è puntualmente rimandata a data da destinarsi. Prima era lunedì, poi metà settimana, ora addirittura la prossima. Vedrete che alla fine Conte si stufa e De Laurentiis...prende Italiano.