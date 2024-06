Conte, atteso il suo staff a Castel Volturno per i primi sopralluoghi Ci sarà anche Lele Oriali, che sarà il nuovo team manager del Napoli. Sopralluoghi anche nei ritiri

Il primo giorno da allenatore del Napoli Antonio Conte lo ha vissuto a Roma: questa mattina il tanto atteso annuncio ufficiale e le prime parole: "Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all'idea di sedermi sulla panchina azzurra - ha detto il nuovo tecnico azzurro - Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale" - ha concluso al sito ufficiale del Napoli. Nel pomeriggio è poi rientrato a Torino: il suo contratto sarà operativo dal 1 luglio, ma sarà a Napoli la prossima settimana per la presentazione ufficiale, con data e location ancora da decidere, e per altre riunioni operative. Intanto il suo staff è atteso a Castel Volturno già domani per i primi sopralluoghi: atteso anche Lele Oriali, fedelissimo di Conte che sarà il nuovo team manager. Una parte dei collaboratori di Conte ha già organizzato due rapide trasferte a Dimaro, in Trentino, e a Castel di Sangro, in Abruzzo, per sopralluoghi su campi e strutture dei due ritiri. Il nuovo allenatore non lascia nulla a caso, e le due località sono pronte a seguire le sue indicazioni: i calciatori dovranno prepararsi ai lunghi allenamento e alle proverbiali sedute di lavoro basate su fatica e intensità.