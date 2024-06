Lukaku: "Conte il migliore di tutti" L'attaccante del Chelsea apre all'Arabia, ma ricorda che l'allenatore del Napoli è il suo preferito

Romelu Lukaku fa impazzire i tifosi del Napoli. L’attaccante belga è un pupillo del nuovo allenatore azzurro ed è per questo che alcune sue dichiarazioni sembrano un’apertura verso il club partenopeo. «Chi è stato il migliore allenatore che ho avuto finora? Antonio Conte», ha risposto il bomber che l’anno scorso ha vestito la maglia della Roma. Il suo passato alla corte del tecnico salentino all’Inter è stato fondamentale per una crescita totale. Naturalmente è solo un indizio. Certezze non ce ne sono anche se Lukaku, parlando al quotidiano belga Het Laatse Nieuws, sembra volersi candidare per la casacca numero 9 azzurra: «Cosa succederà? Nella mia testa l’ho già capito. So cosa succederà. A molte persone piace parlare, forse perché non ho un agente ufficiale. Ma deciderò io. Ho il controllo della mia situazione. Farò una scelta e una volta che la spiegherò, tutti saranno d’accordo con me. Ogni volta che ho deciso di rimanere o andarmene da qualche parte, si è rivelata la scelta giusta a causa di alcuni fattori. Quali fattori? Il mio rapporto con l’allenatore, ad esempio. È come una relazione con una donna. Se non funziona più, perché stare insieme? Chi è stato il migliore che ho avuto finora? Antonio Conte».



Lukaku è stato molto richiesto in Arabia Saudita. Gli offrivano tanti soldi ma ha voluto giocare ancora in Europa. Ma potrebbe cambiare idea A?meno che il Napoli non lo convinca..«L’offerta dall’Arabia? È stato davvero intenso in quel momento - ha chiosato Romelu -. Per due settimane. Per due giorni di fila ho pensato: “Sì, ci vado”, «No, non ci vado”. Tuttisono andati in Arabia Saudita solo dopo i giorni in cui io avrei potuto firmare. Diciamo che ho avuto paura. Ora l’Arabia Saudita non mi fermerebbe. Il livello non potrà che aumentare E arriverà a un livello molto più alto di quanto molti pensano». Un’apertura verso il Napoli, dunque, c’è. Sa cosa vuole dal suo futuro Lukaku ma naturalmente entrano in gioco i soldi. Bisogna pagare il cartellino al Chelsea. Servirebbero 38 milioni di euro. Una cifra bassa ma De Laurentiis di solito non la spende per calciatori che hanno superato i 30 anni. In questo caso potrebbe fare uno strappo alla regola per accontentare il suo nuovo allenatore. Il belga può dare ancora tanto e sicuramente Conte lo farebbe rendere al massimo nell’attacco del Napoli della prossima stagione. Bisogna assolutamente arrivare tra i primi quattro e Lukaku potrebbe garantire i gol che addirittura potrebbero portare un altro scudetto. Manna, comunque, sta lavorando senza soste per provare a portarlo in azzurro senza spendere troppo.