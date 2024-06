IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il meglio di sé Conte-Napoli: solo un lauto accordo tra le parti, da onorare mettendoci il meglio di sé...

Alle ore concitate è seguito il silenzio dei protagonisti. Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Le foto di rito alla firma del contratto con tanto di penna azzurra lo sanciscono. Le immagini di gruppo a Roma in uscita da un noto ristorante in centro pure. Poi il primo "forza Napoli sempre!" in calce ad un tifoso e appena dopo pronunciato con voce ferma e squillante ai giornalisti in attesa da qualche parte. Sembra una favola, ma non lo è. Come non è un tradimento dei colori bianconeri, pur tanto cari al tecnico leccese. È solo un lauto accordo tra le parti, da onorare mettendoci il meglio di sé.