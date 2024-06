Conte, colloqui diretti con gli obiettivi di mercato del Napoli L'allenatore ha già parlato con Buongiorno e Lukaku

Scende in campo Antonio Conte per le più importanti operazioni di mercato del suo nuovo Napoli. L'allenatore ha preso in mano la situazione per quelli che ritiene i giocatori più importanti, sia da confermare che da acquistare. Conte avrebbe già incontrato il difensore del Torino Alessandro Buongiorno, primo obiettivo di mercato del Napoli. Il 25enne nazionale, che sarà impegnato con l'Italia agli Europei, è il profilo ideale per gli azzurri. La strategia è di convincere il giocatore prima di andare dal Torino con l'accordo e strappare il sì a un'offerta milionaria. Si parla di 30 milioni più Ostigard, ma con Cairo è difficile trattare, visto che chiede non meno di 40 milioni. Conte, intanto, avrebbe parlato anche con Romelu Lukaku: l'attaccante belga, di rientro al Chelsea dopo il prestito alla Roma, ha vinto lo scudetto nell'Inter allenata dall'allenatore pugliese. Il rapporto tra i due è ottimo, ma l'attaccante è tentato dall'esperienza in Arabia. Anche in questo caso, l'eventuale sì di Lukaku aprirebbe un'altra trattativa complicata, visto che il Chelsea chiede 40 milioni e il giocatore guadagna 7.5 milioni e mezzo a stagione. E poi c'è il caso Di Lorenzo: il capitano azzurro ha chiesto la cessione e sembra convinto nel voler dire addio. Anche in questo caso Conte proverà a convincere prima l'agente e poi il diretto interessato a rimanere: Di Lorenzo è considerato incedibile dal nuovo allenatore.