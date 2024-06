Prima full immersion napoletana per Antonio Conte Pranzo e cena di mercato, mentre ha trascorso tutto il pomeriggio a Castel Volturno

Prima giornata napoletana per il nuovo tecnico azzurro Antonio Conte: l'ex Tottenham è arrivato questa mattina all'aeroporto di Capodichino, in compagnia di Lele Oriali, che ricoprirà il ruolo di team manager. I due sono stati accompagnati dal ds Manna nell'hotel di riferimento dei partenopei a Corso Vittorio Emanuele. Pranzo con l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e il dirigente Antonio Sinicropi, genero del presidente de Laurentiis. Poi tutti a Castel Volturno, dove Conte ha visitato per la prima volta il Konami Center. In realtà si tratta di un ritorno, visto che quando era ct della Nazionale aveva fatto visita al centro sportivo quando in panchina c'era Rafa Benitez.

Curiosamente, con lui anche all'epoca c'era Lele Oriali, che con l'Italia ricoprova lo stesso ruolo di oggi. Conte si è trattenuto a Castel Volturno tutto il pomeriggio, pianificando il programma di lavoro del raduno, previsto alla spicciolata tra l'8 e il 9 luglio. Il 10 in sede il primo allenamento, e il giorno dopo la partenza per il ritiro di Dimaro. In serata altra cena di lavoro, alla quale dovrebbe partecipare anche il presidente De Laurentiis, arrivato di proposito da Roma. Si parlerà di mercato, ma ci sarà tempo anche domani: infatti Conte trascorrerà la notte a Napoli, e domani dovrebbe incontrare l'agente di Di Lorenzo, che ha chiesto ufficialmente l'addio.