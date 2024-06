Conte rientrato a Torino dopo il summit per Di Lorenzo: per ora nulla di fatto L'agente del capitano resta sulle sue posizioni: vuole andare via. Servirà un po' di tempo

È rientrato a Torino il nuovo allenatore del Napoli Antonio Conte: oggi ultima giornata di riunioni prima del rientro a casa. Pomeriggio di lavoro con una serie di riunioni: prima con il presidente De Laurentiis, l'amministratore delegato Chiavelli, il ds Manna e il responsabile del settore giovanile Grava. Poi Conte e Manna hanno incontrato il procuratore del capitano Giovanni Di Lorenzo, che ha chiesto di essere ceduto. Lungo summit con Mario Giuffredi, che avrebbe spiegato a Conte i motivi della voglia di addio del suo assistito. Poi l'allenatore ha lasciato l'hotel di Corso Vittorio Emanuele per recarsi in aeroporto, mentre sono rimasti a colloqui il direttore sportivo del Napoli e Giuffredi.

Le prime indiscrezioni parlano della ferma volontà di Di Lorenzo di andare via, per una serie di motivi che rendono difficile ricucire lo strappo. Alla base ci sarebbe anche una scelta di vita. Il capitano è tentato da un'offerta della Juventus, che metterebbe sul piatto 20 milioni di euro. Probabilmente Giuffredi e Manna, preso atto della volontà di Di Lorenzo, hanno iniziatova la trattativa per la cessione del terzino. Tuttavia, non sono da escludere dietrofront, visto che Conte tiene molto alla conferma del capitano ed è pronto a convincere il calciatore in prima persona. Non c'è fretta, ma queste sono giornate importanti per il nuovo Napoli che sta nascendo.