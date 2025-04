De Simone, Manfredi: "Non è vero che Napoli lo ha abbandonato" Il sindaco: "La città ha evidenziato il suo amore e la considerazione straordinaria per lui"

La città di Napoli è in lutto per la scomparsa del maestro Roberto De Simone, figura di spicco della cultura partenopea. Il sindaco Gaetano Manfredi, esprimendo il cordoglio dell'intera comunità, ha promesso che l'amministrazione si impegnerà per onorare al meglio la sua eredità artistica e culturale.

Manfredi ha commentato le parole del maestro Riccardo Muti, il quale aveva sottolineato come De Simone non avesse sempre ricevuto in passato il riconoscimento che meritava. Pur concordando in parte con questa osservazione, il sindaco ha tenuto a precisare: "Intorno a De Simone devo dire che la città nel suo amore e nella considerazione del suo valore straordinario credo che non lo abbia abbandonato".

Arrivando al Teatro San Carlo, dove è stata allestita la camera ardente, Manfredi ha definito la scomparsa di De Simone "una grandissima perdita per la città", ricordando il suo "contributo straordinario non solo alla memoria musicale, ma alla valorizzazione di tutta la cultura popolare della nostra città". Il sindaco si è raccolto in preghiera per alcuni minuti accanto al feretro.

Guardando al futuro e alla conservazione della memoria del maestro, Manfredi ha annunciato che sono in corso discussioni con la famiglia De Simone per valorizzare il suo ingente patrimonio. "Stiamo discutendo con la famiglia per la valorizzazione di questo straordinario patrimonio: l'archivio è stato vincolato dallo Stato, poi c'è tutto il contenuto della sua casa, che però non è di proprietà della famiglia, con la collezione straordinaria. Stiamo ragionando insieme - ha proseguito - per trovare il modo migliore per poter valorizzare tutto questo patrimonio e lasciare una memoria permanente alla città".

Un'occasione importante per ricordare De Simone sarà la mostra a lui dedicata, già prevista nell'ambito delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione di Napoli, realizzata in collaborazione con il Teatro San Carlo. "Sarà un'occasione di ricordo molto importante", ha concluso il sindaco, sottolineando l'impegno della città nel preservare e promuovere l'eredità di un maestro che ha profondamente segnato la cultura napoletana. I funerali di Roberto De Simone si svolgeranno oggi pomeriggio nel Duomo di Napoli.