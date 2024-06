Napoli, la difesa prima di tutto: Buongiorno e Hermoso per Conte Per l'allenatore rinforzare la retroguardia è la priorità

Il contratto è stato firmato. I primi incontri ci sono stati. La presentazione verrà fatta il 26 giugno. Adesso bisogna fare i fatti. Nei pensieri di Antonio Conte c’è prima di tutto la difesa. È quello il reparto secondo il nuovo allenatore che deve essere sistemato. Non vorrà più prendere così tanti gol comenella scorsa stagione. Sicuramente è statoun anno disastroso per tutti ma ripetersi sarebbe un delitto calcistico senza precedenti. Ha dettato le sue condizioni il salentino. Ha messo nero su bianco le sue idee del mercato. Ha fatto due nomi a De Laurentiis e Manna. Il primo è quello di Buongiorno del Torino. Il secondo è Hermoso dell’Atletico. Il Napoli può prendere entrambi senza alcun problema.Sarebbero due rinforzi utili alla causa della difesa a tre. Ad attenderli ci sarà Rrahmani per formare uno trio difensivo forte, ruvido, potente ma al tempo stesso anche veloce. Sanno cosa fare la dietro questi tre ragazzi. Nessuno gli deve insegnare niente. Conoscono il mestiere. Saranno anche giovani ma sono esperti per poter permettere a Conte di essere sereno quando gli avversari attaccano. C’è bisogno di concretezza in tutte le zone del campo. Ma la retroguardia è fondamentale.

LE TRATTATIVE. Per Buongiorno bisogna fare i conti con le velleità economiche di Cairo. Il patron del Toro non svende i suoi gioielli. Anzi, gli aumenta il valoreperché vuole fare solo lui l’affare. Il prezzo fissato è quaranta milioni. Manna ha proposto 35 milioni più bonus ma gli è stato detto di no. C’è anche lapossibilità di inserire qualche calciatore. L’accordo economico con il calciatore non è un problema. Conte gli ha già parlato e sarebbe ben lieto di vestire la maglia azzurra. A meno che dopo l’Europeo non si presenti qualche altro club. Ma al momento in Italia i soldi ce li ha solo De Laurentiis. Per quanto riguarda Hermoso il discorso è più semplice. Lo spagnolo si libera a parametro zero dall’Atletico Madrid. Quindi si deve trovare solo un punto di incontro per lo stipendio. Il club partenopeo gli ha proposto 3,5 milioni di euro a stagione per tre anni. C’è l’ostacolo, però, delle commissioni. Ci sono agenti ed intermediari che vogliono guadagnarci. De Laurentiis odia queste prese di posizioni ma l’affare può chiudersi ugualmente. Anche perché Hermoso piace molto a Conte e prenderlo a zero è un’ottima soluzione per tutti.