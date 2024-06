IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il grande nome In un anno esatto la società ha perso una settantina di milioni. Non restava che il grande nome...

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis deve essersi fatto qualche conto alla fine della disastrosa stagione calcistica per club appena conclusa. Tra perdita della Champions League - era quello l'obiettivo dichiarato e facilmente raggiungibile con la squadra che aveva a disposizione - e svalutazione del parco giocatori (per non tener conto di quello che ci rimetterà tra mancati abbonamenti, fuga di piccoli e medi sponsor e perdite dirette del merchandising) in un anno esatto la società che dirige ha perso almeno una settantina di milioni. Non restava che il grande nome (in panchina) prima del fallimento.