IL PIZZINO SPOT di Urgo: Gatta ci cova! Sono alquanto sospette alcune dichiarazioni di Lobotka...

Stanislav Lobotka, qualche giorno fa ha dichiarato ai media slovacchi: "Questa stagione è stata tale che forse anche se Pep Guardiola fosse venuto da noi, lo avremmo reso un allenatore mediocre". L'affermazione è forte e rende ragione a chi come me (e come tanti altri) hanno visto in una chimica malata di tutto l'ambiente Napoli (magazzinieri compresi) la causa principale dell'epocale fallimento di una squadra neoscudettata. Al netto delle cause del male che rimangono oscure, ha poi aggiunto: "Alcuni giocatori volevano andare via e la società non li lasciava andare". Ahi ahi, gatta ci cova!