Ufficiale: Antonio Conte sarà presentato il 26 giugno a Palazzo Reale La conferenza stampa per il nuovo allenatore del Napoli si terrà alle 15.15. Diretta su Youtube

Adesso è ufficiale. Antonio Conte sarà presentato mercoledì prossimo a Palazzo Reale alle 15,15. Alla fine Aurelio De Laurentiis ha voluto una grande location per la prima conferenza stampa del suo allenatore. L’appuntamento è per il 26 giugno così come anticipato dal nostro giornale. I giornalisti potranno fare le domande all’allenatore partenopeo nel Teatro di Corte. Il club ha fatto sapere che non saranno permesse le riprese e le fotografie. La conferenza verrà trasmessa live sul canale ufficiale YouTube del club. Dunque, Conte sarà trattato come un re. A distanza di un anno dalla presentazione di Garcia al Real Bosco di Capodimento, De Laurentiis è voluto andare oltre. Inizialmente aveva pensato al Teatro San Carlo. Ma poi le richieste economiche sono state molto esose e si è pensato di scegliere la splendida struttura del ’600 che affaccia su piazza Plebiscito. La speranza è che Conte riesca a sfruttare bene lo spirito reale visto che a Garcia poi non è andata troppo bene. Anzi, è andata malissimo. Al di là della scaramanzia, Conte saprà farsi valere nel prossimo campionato.