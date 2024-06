Le amichevoli del Napoli in Abruzzo con Adana, Brest e infine Girona Gli azzurri saranno a Castel di Sangro, probabilmente anticipando l'inizio del ritiro al 24 agosto

Si programma il ritiro di Castel di Sangro in casa Napoli. Antonio Conte avrà tutti a disposizione nella seconda parte della fase di preparazione. Tre le partite amichevoli che gli azzurri disputeranno allo stadio Patini. La prima sarà come sempre contro l’Adana. Si dovrebbe scendere in campo il 24 luglio. La seconda è contro il Brest il 31 luglio mentre il 3 agosto ci saranno gli spagnoli del Girona così come lo scorso anno. Questi test serviranno a Conte per capire lo stato di salute dei suoi in vista della prima partita ufficiale della stagione. Che sarà quella di Coppa Italia allo stadio Maradona. La data dovrebbe essere il 10 agosto. Se ci sarà l’ufficialità a quel punto il Napoli partirà prima per Castel di Sangro. Praticamente il 24 luglio per andare via l’8 di agosto. Di sicuro, però, a Castel di Sangro si giocherà in quei giorni stabiliti davanti ad un pubblico delle grandi occasioni. Per la felicità di Conte