IL PIZZINO SPOT di Urgo: Verrà il giorno Dovremo capire di più della vicenda di Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli

Verrà il giorno in cui ci capiremo di più della vicenda di Giovanni Di Lorenzo, terzino sinistro del Napoli e suo capitano nella cavalcata azzurra al terzo scudetto. L'annata appena passata era stata quella che era stata, e anche il calciatore toscano aveva mostrato limiti caratteriali e tecnici che nessuno si aspettava. Qualche contestazione anche nei suoi confronti c'era pure stata, ma non sappiamo con che grado di inciviltà. Escludendo le ennesime minacce della criminalità organizzata, non resta che pensare a errori marchiani della dirigenza, che non sarebbero né i primi né gli ultimi.