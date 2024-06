Kvaratskhelia glissa sul futuro, ma intanto a Napoli arriva Rafa Marin Si lavora al rinnovo del georgiano, mentre il ds Manna mette a segno il primo colpo di mercato

Altro capitolo sulla nuova telenovela in casa Napoli, quella che riguarda Khvicha Kvaratskhelia e il suo futuro in azzurro. Dopo la sconfitta della sua Georgia al debutto assoluto ai campionati europei, l'attaccante ha glissato sulle domande relative alla presunta voglia di addio. "Sono concentrato unicamente sulla Nazionale - ha detto Kvaratskhelia - dopo gli Europei deciderò sul mio futuro". Tutto rimandato allora, anche se il Napoli non ha intenzione di far partire il suo gioiello. Il georgiano ha ancora tre anni di contratto e difficilmente potrà decidere da solo se andare via o restare. Tutto passa dall'ormai famigerato rinnovo di contratto, atteso ormai da quasi un anno.

Trattative in corso in attesa della schiarita, con Conte che aspetta fiducioso la conferma di Kvara e anche quella di Di Lorenzo. Intanto, il difensore spagnolo Rafa Marin sarà il primo acquisto del Napoli: arriva a titolo definitivo ma con il diritto di recompra per il Real Madrid, che dovrebbe essere fissato a 30 milioni. Questo significa che tra uno o due anni gli spagnoli potranno riacquistare il giocatore a una cifra già concordata. Sembra tutto definito per il 22enne, che attende solo la convocazione per le visite mediche per il primo acquisto del mercato estivo. Un difensore di piede destro per cominciare a costruire il Napoli di Antonio Conte, che sarà presentato mercoledì prossimo a Palazzo Reale a piazza del Plebiscito.