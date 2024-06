Attesa per la presentazione di Conte: i tifosi vogliono rassicurazioni Tengono banco i casi Di Lorenzo e Kvaratskhelia: l'allenatore farà scudo per trattenerli

Mentre si prepara ad accogliere il nuovo acquisto Rafa Marin, l'allenatore del Napoli Antonio Conte è pronto alla presentazione ufficiale di mercoledì prossimo a Palazzo Reale a Napoli, a piazza Plebiscito. Per il nuovo tecnico azzurro saranno inevitabili le domande sui casi Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Il capitano, tramite il suo procuratore, ha dichiarato chiuso il suo ciclo in azzurro, nonostante abbia rinnovato circa un anno fa. Segnali inquietanti anche dal padre e dall'agente di Kvaratskhelia, che hanno detto di voler lasciare il Napoli perché nella prossima stagione non giocherà la Champions. In realtà, i due diretti interessati, quando sono stati interpellati dai ritiri delle loro nazionali agli Europei, si sono espressi con molta più cautela.

Entrambi, però, hanno parlato di decisioni da prendere dopo il torneo in Germania. Tifosi col fiato sospeso, ma confortati dai due comunicati che il Napoli ha diramato nei confronti dei rispettivi agenti, ribadendo l'incedibilità di entrambi. E un ruolo importante lo ha anche Conte, che avrebbe già parlato con Di Lorenzo e Kvaratskhelia e che sarebbe pronto a fare da scudo contro la loro partenza. Probabilmente, toccherà a lui stesso fare chiarezza e rassicurare i tifosi nell'incontro con i giornalisti della prossima settimana, il primo dal suo annuncio come nuovo allenatore del Napoli.