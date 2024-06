IL PIZZINO SPOT di Urgo: Serie diverse Statistiche impietose dopo Italia-Spagna

Guardare Italia-Spagna è stato come vedere all'opera due squadre di serie diverse: una (la Spagna) con possesso, fraseggi, dominio assoluto sulle seconde palle, precisione nei passaggi, tiri dentro e fuori la porta e occasioni a raffica, l'altra (l'Italia) lenta, prevedibile, in ritardo su tutto, solo difesa e contropiede (magari), in sofferenza sotto ogni aspetto, da quello atletico a quello psicologico, e con zero occasioni da gol e zero tiri alla fine del primo tempo, eccetto uno sballato di Chiesa al suo scadere.

Nel secondo non è andata meglio. Al 71° la statistiche dicevano 17 tiri a 1. Indovinate per chi?