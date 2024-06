IL PIZZINO SPOT di Urgo: Sul lastrico Il Napoli cominci a pensare al successore di Antonio Conte

La SSC Napoli cominci a pensare sin d'ora al sostituto di Antonio Conte. Se fosse vero, infatti, quello che scrivono i quotidiani sportivi, purtroppo non solo del nord, il neoallenatore partenopeo starebbe seriamente meditando di mandare tutti al diavolo, presidente compreso, e ritirarsi al Valentino di Torino, che non è l'Aventino di Roma, ma di gran lunga più confortevole e nobile.

La ragione è presto detta. Nel capoluogo campano regna ormai da tempo l'anarchia e in questo fuggi fuggi generale, tra i tanti soldi buttati via e la perdita di valore di molti, manca poco che gli azzurri non si ritrovino sul lastrico.