Conte in arrivo a Napoli con (soprattutto) due nodi da sciogliere L'allenatore incontrerà il ds Manna e forse il presidente De Laurentiis. Pesa il caso Di Lorenzo

E' la settimana di Antonio Conte: finalmente è quasi arrivato il momento della presentazione ufficiale, che ci sarà mercoledì pomeriggio. Per il resto è un periodo di attesa, col mercato che non decolla in attesa che gli Europei arrivino alla conclusione. Il timore è che i calciatori impegnati possano farsi male, e questo vale sia per gli azzurri che per i potenziali acquisti. Un infortunio serio costringerebbe a rivedere i piani, ecco perché si procede con cautela. Conte, però, arriverà domani e approfitterà per incontrare il ds Manna per un'altra riunione di mercato. Il nuovo allenatore dovrebbe vedere anche il presidente De Laurentiis, che presenzierà alla conferenza di mercoledì a Palazzo Reale, a piazza del Plebiscito.

All'ordine del giorno ci sono i casi più spinosi da risolvere, che riguardano soprattutto Di Lorenzo e Osimhen. Da decifrare anche la questione Kvaratskhelia, ma in quel caso si tratta di trovare un accordo per il rinnovo. Invece la questione del capitano è diversa: insiste col volere d'addio. Conte chiede la sua conferma, ma a patto che sia motivato al 100%. E sullo sfondo c'è l'evidente calo di rendimento, visto anche in questo Europeo. L'allenatore farà una riflessione con la società per decidere come comportarsi. Da capire anche cosa ne sarà di Osimhen: la sua partenza sembra scontata, ma in realtà non ci sono offerte. A questo punto il nigeriano va verso la convocazione per il raduno di luglio, e il suo futuro si capirà solo strada facendo. In standby l'arrivo del suo eventuale sostituto.