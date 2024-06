IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il figliol prodigo Le parole di Luigi De Laurentiis all'indirizzo del padre

In occasione della presentazione del nuovo tecnico del Bari e del nuovo direttore sportivo il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, patron del Napoli, non ha risparmiato critiche all'atteggiamento del padre, che, in occasione di un'audizione al Senato di qualche tempo fa, aveva dichiarato che, senza di loro, la squadra pugliese sarebbe stata "destinata a rimanere dov'è o a fallire".

"Che mio padre possa dire delle cazzate penso che sia pubblicamente ormai per tutti abbastanza chiaro" - ha testualmente detto Luigi De Laurentiis, novello "figliol prodigo"...di rimproveri.