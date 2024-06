IL PIZZINO SPOT di Urgo: Fuga per la vittoria Ecco perché a Napoli il tecnico toscano ha vinto dove altri hanno fallito

Permettetemi di fermare per un istante il circo equestre del calcio di questi tristi tempi, per raccontarvi un episodio avvenuto qualche giorno fa a bordo campo mentre la nazionale italiana si allenava in Germania. Luciano Spalletti ha interrotto la sua presenza con la squadra per correre ad abbracciare il giornalista Marco Nosotti colpito dal gravissimo lutto della scomparsa della moglie Silvia. Un lungo tenero abbraccio, qualche parola sussurrata all'orecchio e un nuovo forte, interminabile abbraccio, prima di separarsi, commossi entrambi. Ora so perché a Napoli il tecnico toscano ha vinto dove altri hanno fallito.