Lukaku e il "like" per Conte: il belga aspetta solo il Napoli L'ex Inter e Roma sembra essere l'erede designato di Victor Osimhen

Mentre il presidente De Laurentiis ha di fatto bloccato Kvaratskhelia iniziando la trattativa per il rinnovo, Antonio Conte aspetta il sostituto di Victor Osimhen. L'allenatore azzurro è stato chiaro, confermando il georgiano e il capitano Di Lorenzo, mentre ha ammesso che il nigeriano è in partenza in quanto c'è un accordo già in essere con la società. Il riferimento è alla clausola rescissoria, fissata a 120 milioni di euro, ma soprattutto l'ingaggio da ben 10 milioni, difficilmente sostenibile per le casse del club. Si tratterà solo di aspettare, visto il mercato in Arabia, destinazione probabile di Osimhen, aprirà soltanto a luglio. E per quanto riguarda il sostituto, tutti gli indizi portano a Romelu Lukaku. Nella conferenza di mercoledì Conte lo ha elogiato, e sui social l'attaccante ha messo un "like" al post del Napoli per la presentazione del tecnico. Se De Laurentiis farà come con Kvara e Di Lorenzo, seguendo le indicazioni di Conte, è molto probabile che lavorerà per prendere il belga. Il Chelsea non lo cede in prestito, ma può venderlo a un prezzo scontato di 30 milioni. Conte attende la cessione di Osimhen per poterlo accogliere nel suo Napoli.