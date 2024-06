IL PIZZINO SPOT di Urgo: Sotto contratto Il caso Lobotka: ma lo slovacco non era sotto contratto con gli azzurri, e ancora per tre anni?

Poteva mai mancare all'appello degli agenti chiacchieroni quello di Stanislav Lobotka, tal Branislav Jarusek? Certo che no, e le sue dichiarazioni sono arrivate puntuali all'imbrunire di domenica scorsa. Cosa ha detto in sostanza l'ennesimo prodotto malato di questo calcio sempre più business e sempre meno sport? Ha candidamente ammesso che "avevano già un accordo con il Barcellona", "per ora congelato" solo perché la squadra catalana "ha cambiato allenatore" e non è dato sapere "come voglia giocare il prossimo". Ma lo slovacco non era sotto contratto con gli azzurri, e ancora per tre anni per giunta?