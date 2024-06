Il Napoli saluta Zielinski e altri cinque giocatori in scadenza di contratto Il comunicato del club azzurro

Il Napoli saluta tutti i calciatori in scadenza di contratto. Sia quelli in prestito, da Traoré a Dendoncker fino a Gollini, sia i giocatori di proprietà a cui è stato deciso di non rinnovare l'accordo, come Demme e non solo. Il club azzurro ha pubblicato tramite il proprio sito un comunicato per annunciare l'addio di sei calciatori:

"La SSC Napoli saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club. A Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Hamed Traorè e Piotr Zielinski va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo trascorso a Napoli e i migliori auguri per il loro futuro personale e professionale".