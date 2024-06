Meret, Di Lorenzo e Raspadori da oggi in vacanza: niente ritiro di Dimaro I tre nazionali si aggregheranno in tempo per il ritiro di Castel di Sangro, a fine luglio

Domani, primo luglio, inizia ufficialmente la stagione 2024-25, e per il Napoli è tempo di alcuni saluti. Con un comunicato, il club azzurro ha detto addio a tutti i calciatori in scadenza di contratto. Sono 6 in totale, tra cui quelli a fine prestito, da Traoré a Dendoncker fino a Gollini, sia i giocatori a cui è stato deciso di non rinnovare l'accordo, come Zielinski, Demme e il quarto portiere Idasiak. Un ringraziamento a tutti, ma un saluto speciale a Zielinski, con una clip che celebra gli otto anni a Napoli. Un riconoscimento che compensa il mancato saluto sul campo: nell'ultima partita di campionato il centrocampista era infortunato. Il club partenopeo ha deciso di non riscattare Dendoncker e Traoré, arrivati nel mercato di gennaio e quasi mai visti, mentre saluterà dopo due stagioni anche il portiere Gollini, che ha avuto il ruolo di vice Meret ma ora tornerà all'Atalanta. Intanto Antonio Conte si prepara ad accogliere i tre reduci della nazionale italiana dopo la clamorosa eliminazione agli Europei: Di Lorenzo, Meret e Raspadori da oggi sono in vacanza, e si aggregheranno tra circa 20 giorni. Non faranno in tempo per il ritiro di Dimaro, ma saranno a Castel di Sangro, così come Lobotka e Kvaratskhelia, impegnati anche loro negli ottavi con le partite contro l'Inghilterra e la Spagna.