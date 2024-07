Coppa America, un gol dell'azzurro Olivera manda l'Uruguay ai quarti di finale Il terzino azzurro grande protagonista: eliminati gli USA

Nella notte le eliminazioni in Copa America degli Stati Uniti padroni di casa e della Bolivia non superano dunque i gironi. Nell'ultima giornata del Gruppo C, gli Stati Uniti hanno perso 1-0 contro l'Uruguay con il gol decisivo del difensore del Napoli Matias Olivera, punto fermo della nazionale e bravo a mettere in rete su una respinta corta dopo un colpo di testa. Panama invece s'è qualificata, scavalcando proprio gli Usa, grazie alla vittoria per 3-1 sulla Bolivia. Stasera (nella notte in Italia) in campo le ultime partite dei gironi, Brasile-Colombia e Costarica-Paraguay.