Juve Stabia: rinnovi per Meli e Buglio, Lovisa alla ricerca di un portiere La società stabiese ripartirà anche in B dai protagonisti della promozione

La Juve Stabia continua a blindare i protagonisti della straordinaria cavalcata dalla serie C alla serie B. Dopo Andreoni, Bellich, Mosti e Adorante, il direttore sportivo Matteo Lovisa ha raggiunto l'intesa per il prolungamento di contratto con altri due calciatori. Marco Meli, centrocampista classe 2000, sarà un calciatore delle Vespe fino al 30 giugno 2026. Stessa operazione è stata effettuata anche con il compagno di reparto Davide Buglio: il classe 98' ha firmato un contratto di altri due anni con il club di Castellammare di Stabia che, anche in serie B, ripartirà dall'ossatura della squadra che ha vinto il campionato di serie C. La priorità delle Vespe è trovare un portiere che possa sostituire Thiam: l'estremo difensore è rientrato alla Spal ma piace a diverse società. Il club estense chiede un milione per l'acquisto a titolo definitivo. Nel frattempo il ds Lovisa sta sondando il mercato per garantire il rinforzo tra i pali: lo sloveno Kristjan Matosevic della Triestina è in pole position.