Ecco quando è in programma l'esordio ufficiale del Napoli di Antonio Conte Ufficiali le date delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A

La prima gara ufficiale per il Napoli di Antonio Conte è in programma domenica 11 agosto, quando le squadre impegnate per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia saranno chiamate a scendere in campo. Salvo anticipo e posticipo per esigenze televisive, ecco il giorno del debutto per il salentino sulla panchina degli azzurri. La Lega Serie A ha ufficializzato tutte le date di campionato e coppa con gli azzurri impegnati già ad agosto a causa del decimo posto in classifica nell'ultima stagione: affronteranno il Modena. Per la Serie A inizio fissato per il 18 agosto con un solo turno infrasettimanale (il weekend del 30 ottobre) e con quattro pause per le nazionali a settembre, ottobre, novembre e marzo.

Serie A Enilive

Inizio: domenica 18 agosto 2024

Turno infrasettimanale: mercoledì 30 ottobre 2024

Soste: domenica 8 settembre 2024, domenica 13 ottobre 2024, domenica 17 novembre 2024, domenica 23 marzo 2025

Fine: domenica 25 maggio 2025

Coppa Italia Frecciarossa

Turno preliminare: domenica 4 agosto 2024

Trentaduesimi: domenica 11 agosto 2024

Sedicesimi: mercoledì 25 settembre 2024

Ottavi di finale: mercoledì 4 dicembre 2024 - mercoledì 18 dicembre 2024

Quarti di finale: mercoledì 5 febbraio 2025 - mercoledì 26 febbraio 2025

Semifinali: mercoledì 2 aprile 2025 (andata) - mercoledì 23 aprile 2025 (ritorno)

Finale: mercoledì 14 maggio 2025