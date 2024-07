Mentre il Napoli studia il calendario Cairo avvisa: "Parlerò con Buongiorno" Il presidente del Torino: "Ha tante richieste, ma prima di decidere voglio sentire cosa ha da dirmi"

La strada è tracciata: presentato il calendario della prossima Serie A, col Napoli che potrà cominciare la preparazione la prossima settimana conoscendo già la prima sfidante. Gli azzurri giocheranno contro il Verona in trasferta la prima giornata, che si giocherà tra il 17 e il 18 agosto. Gli azzurri debutteranno poi al Maradona contro il Bologna nella seconda giornata. Il Napoli disputerà due gare consecutive in casa affrontando alla terza giornata il Parma ancora a Fuorigrotta prima della sosta per le Nazionali. Primo big match alla quinta giornata con Juventus-Napoli. Ancora fuori casa, nel girone di andata, altre due sfide di cartello con Milan (decima giornata) e Inter (12esima giornata) entrambe a San Siro. Il campionato terminerà il 25 maggio.

Ci sarà un solo turno infrasettimanale, quello della decima giornata, il 30 ottobre. Saranno quattro le soste per gli impegni delle Nazionali: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo. E intanto mancano pochi giorni al raduno ufficiale degli azzurri: l'appuntamento è per martedì 9 luglio a Castel Volturno, con la prima parte delle visite mediche e dei test atletici, che proseguiranno il giorno dopo. Giovedì 11, con il gruppo al completo, la squadra partirà per il ritiro di Dimaro. Non ci sarà Alessandro Buongiorno, anche se il suo acquisto sembra vicino: il nazionale è in vacanza e si libererà tra circa tre settimane. Ma intanto, il presidente del Torino Cairo avvisa: "Prima di prendere qualsiasi decisione in merito al futuro lo voglio incontrare per sapere da lui cosa pensa", ha detto il massimo dirigente granata.