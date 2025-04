Papa, nessuna deroga: Inter-Roma si gioca domenica alle 15 In un primo momento si era paventata l'ipotesi di sabato alle 20.45

La Lega Serie A ha deciso: Inter-Roma è stata positicipata a domenica 27 aprile alle ore 15. La notizia ora è ufficiale. Dopo aver paventato in un primo momento di scendere in campo sabato alle 20:45 e dopo aver valutato l'ipotesi del lunch match domenicale, è stato deciso di rinviare la gara inizialmente programmata per sabato alle 18. Quindi nessuna deroga speciale per il big match di San Siro. L'Inter aveva manifestato le proprie esigenze impegnati mercoledì 30 nella semifinale di andata di Champions contro il Barcellona ma poi, per rispetto alla scomparsa del Pontefice, i nerazzurri hanno deciso di non usufruire di alcuna deroga.