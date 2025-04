Senza Neres tocca ancora a Raspadori: il Napoli verso un altro cambio di modulo L'esterno brasiliano potrebbe aver già finito la sua stagione: torna l'attacco a due punte

Ancora un infortunio per il Napoli, e stavolta il prezzo da pagare potrebbe essere alto. Si ferma l'esterno brasiliano David Neres, che si è sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. Ancora un problema al polpaccio, quindi, come già accaduto a Olivera, Spinazzola e altri azzurri in questa stagione difficile dal punto di vista dell'infermieria. Per Neres almeno 3 settimane di stop, ma il rischio è di fermarsi un mese, con la stagione che sarebbe quindi praticamente già finita. Conte rischia di perdere definitivamente il brasiliano, che si era già fermato a inizio anno e che si è infortunato di nuovo appena tre partite dopo il suo ritorno in campo. Toccherà a Raspadori prenderne il posto, con l'allenatore che valuta il cambio di modulo per sfruttare al meglio le caratteristiche dell'attaccante, che a Monza ha mandato in gol McTominay con un assist. Intanto, la gara dell'Inter di sabato contro la Roma al Meazza è stata rinviata: si giocherà probabilmente domenica, con gli azzurri che scenderanno in campo regolarmente alle 20.45 al "Maradona" contro il Torino.