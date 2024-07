IL PIZZINO SPOT di Urgo: La classe non è acqua Colpisce la risposta di Piotr Zielinski al laconico e asettico saluto della SSC Napoli

Piotr Zielinski dopo aver risposto al laconico e asettico saluto della SSC Napoli, ha scritto un'accorata e commovente lettera di addio al Napoli e a Napoli. Le parole scelte non sono state quelle banali e di circostanza della maggior parte dei calciatori che lasciano dopo molti anni una squadra dove hanno militato con onore, bensì quelle dettate da un cuore ancora innamorato dei colori che lasciava. "Mi hai accolto che ero un ragazzino e vado via da uomo e padre" - le più emozionanti. Una bella prova di classe e signorilità nei confronti di chi non aveva dimostrato altrettanta sensibilità.